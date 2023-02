Affleck und Lopez: Liebestattoos gegen Krisengerüchte

Gerüchte um dicke Luft in ihrer Beziehung mit Ben Affleck will Sängerin Jennifer Lopez nicht auf sich sitzen lassen. Nachdem das Paar bei den Grammy Awards mit eisigen Mienen bei einem vermeintlichen Streit gefilmt wurde, folgt nun ein Krisendementi, das im wahrsten Sinn des Wortes unter die Haut geht: Wie JLo auf Instagram zeigt, haben sich sie und Affleck am Valentinstag Tattoos als Beweis ihrer Liebe stechen lassen.

Lopez und Affleck: Tattoos als Liebesbeweis

"Commitment ist sexy", schrieb Jennifer Lopez in einem Hashtag neben Fotos, die am Valentinstag geteilt wurden und die neuen Tattoos von ihr und Ben Affleck enthüllten, mit denen sie ihre Beziehung zelebrieren. JLo fügte dem Posting weitere verliebte Pärchenschnappschüsse von sich und ihrem Mann hinzu. Anzunehmen ist, dass sich die Sängerin und der Schauspieler an ihrem ersten gemeinsamen Valentinstag sich gegenseitig ergänzende Tattoos verpassen haben lassen.