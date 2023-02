"Grey's Anatomy"-Star Ellen Pompeo zeigte Tochter auf dem roten Teppich

"Grey's Anatomy" machte Ellen Pompeo weltberühmt. Im November wurde bekannt, dass die international erfolgreiche US-Arztserie nach mehr als 15 Jahren die Hauptdarstellerin verliert. Pompeo stieg aus. Ein gern gesehener Gast auf Events ist die Schauspielerin nach wie vor. Ihr Privatleben hält sie normalerweise strikt der Öffentlichkeit fern.

Pompeo: Seltener Auftritt mit Tochter

Am Mittwoch machte Pompeo eine Ausnahme und nahm ihre achtjährige Tochter Sienna mit auf eine Modenschau in New York. Seit 2007 ist sie mit Musikproduzent Chris Ivery verheiratet. Neben Sienna, die per Leihmutter zur Welt kam, hat das Paar noch eine Tochter und einen Sohn.