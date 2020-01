Blake Lively: "Wir haben so viele Kinder"

US-Schauspielerin und Mutter Blake Lively (32) weiß nach eigenen Worten oft nicht, wo ihr der Kopf steht. Vom zweiten auf das dritte Kind fühle es sich an "wie von zwei auf 3.000". Sie und ihr Mann, Schauspielerkollege Ryan Reynolds (43), hätten "so viele Kinder": "Sie sind in der Überzahl", sagte sie im US-amerikanischen Frühstücksfernsehen "Good Morning America".