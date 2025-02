Kein Hollywood-Paar sorgt derzeit für derart viele Schlagzeilen wie Ryan Reynolds und Blake Lively. Lively verklagt ihren Ex-Costar Justin Baldoni unter anderem wegen sexueller Belästigung, dieser klagt zurück wegen Verleumdung. Beide Seiten tun alles, um den Ruf des jeweils anderen zu schädigen.

Reynolds' Image des humorvollen Saubermanns und Everybody's Darling hat unter dieser Schlammschlacht massiv gelitten, als öffentlich wurde, dass er seinen Superstar-Status nutzte, um Baldoni während der Dreharbeiten zum Film "It Ends With Us" unter Druck zu setzen. Auch aktuell sorgt sein Sketch bei "Saturday Night Live" für viel Kritik (siehe Link unten).

Lively und Reynolds galten lange Zeit als Traumpaar Hollywoods. Die Herzen von Fans und Kritikern flogen ihnen zu, doch diese Zeiten dürften vorbei sein. Doch wie sah Ryan Reynolds' Liebesleben vor der Ehe mit Blake Lively aus? Tatsächlich schien er ein Womanizer zu sein, der sowohl berühmte als auch weniger berühmte Frauen datete, mit einem Superstar war er gar verheiratet. Wir wagen einen Blick zurück.

1996: Melissa Joan Hart Reynolds war 20 Jahre jung (inklusive Nick-Carter-Frisur), als er den ebenfalls 20-jährigen Serienstar Melissa Joan Hart kennenlernte. Ihre Romanze begann während der Dreharbeiten zum TV-Film "Sabrina und die Zauberhexen", der als Grundlage für die spätere Hit-Fantasy-Sitcom "Sabrina – Total verhext!" diente. Vor und hinter der Kamera wurden die beiden ein Liebespaar, doch die Romanze endete auch schon, als die Dreharbeiten abgeschlossen waren, die Wege der beiden aufstrebenden Jung-Stars trennten sich für immer. Was bleibt? Eine bittersüße Erinnerung an jugendliche Verliebtheit inmitten des Trubels der Traumfabrik.

1998: Traylor Howard Zwei Jahre später verliebte sich Reynolds erneut in seinen Co-Star – nämlich in Traylor Howard, an deren Seite er ganze vier Staffeln in der Sitcom "Ein Trio zum Anbeißen" spielte. Es war die erste Beziehung Reynolds, die mediale Aufmerksamkeit erhielt. Fans der Serie waren begeistert, dass zwei der Hauptdarsteller privat liiert waren. Doch auch hier galt: Mit Ende der Serie endete auch die Beziehung. Insgesamt waren Reynolds und Howard (die später mit der Serie "Monk" ihren Durchbruch feierte) acht Monate ein Paar.

1999: Kristen Johnston Und schon wieder eine (Serien-)Schauspielerin, diesmal aber immerhin kein Co-Star: Ein Jahr lang war Renyolds (damals 23) mit Kristen Johnston, bekannt aus der Sitcom "Hinterm Mond gleich links", zusammen. Johnston war damals 29 Jahre alt und einer der erfolgreichsten TV-Stars, für ihre Rolle in der Alien-Comedy erhielt sie gleich zweimal den Emmy. Ein Jahr lang hielt die Beziehung, die erneut von Medien und Fans neugierig beobachtet wurde, bevor besonders Renyolds' aufstrebende Karriere ihn in eine andere Richtung führte.

2001: Rachael Leigh Cook Reynolds bleibt seinem (Beute-)Schema treu: Anfang der Nullerjahre war er circa ein Jahr lang mit Schauspielerin Rachael Leigh Cook zusammen, die damals dank Filmen wie "Eine wie keine" oder "Josie and the Pussycats" ihre karrieretechnische Hoch-Zeit erlebte. Ihre Beziehung begann angeblich, als Reynolds nach London geflogen war, um sie am Set des Films "Blow Dry" zu überraschen. Vielmehr ist allerdings über die Romanze nicht bekannt, auch den Grund der Trennung weiß man nicht.

2002 - 2007: Alanis Morissette Kurz nach der Trennung von Leigh Cook ging Reynolds eine Beziehung mit der Kult-Sängerin Alanis Morissette ein, die wie er aus Kanada stammt. Es ist in vielen Belangen eine Premiere für Reynolds: Morissette ist der erste Promi an seiner Seite, der keine Schauspielerin ist (und nicht aus den USA kommt). Zudem ging die Beziehung mit Morissette erstmals über eine harmlose Romanze hinaus, die beiden waren fünf Jahre ein Paar, drei davon sogar verlobt. Kennengelernt haben sollen sie sich auf einer Geburtstagfeier von Drew Barrymore. Es war eine Zeit, in der Reynolds erste erfolgreiche Schritte auf der Kinoleinwand machte und mit dem Vampir-Actionfilm "Blade: Trinity" versuchte, sich abseits des Humor-Genres als Schauspieler zu etablieren. Erstmals legte sich Reynolds auch einen Bart zu, trainierte sich Muskeln an und galt seitdem als begehrenswertes Sexsymbol. Morissette brach einstweilen mit ihrer Musik Verkaufsrekorde. Das Paar wurde von Paparazzi verfolgt. 2007 beendete Reynolds die Beziehung, was Morissette in eine tiefe Krise stürzte. Sie suchte daraufhin nicht nur Hilfe in einer Psychotherapie, sondern verarbeitete ihren Schmerz auch auf ihrem Album "Flavors of Entanglement". In einem Interview erzählte die Sängerin, das Liebes-Aus sei für sie zwar keine Überraschung gewesen, betonte aber: "Es endete mit einem ziemlichen Knall."

2007 - 2010: Scarlett Johansson Nur sehr kurz nach dem Beziehungs-Aus mit Morissette kam Reynolds mit Schauspielerin und Marvel-Superstar Scarlett Johansson zusammen – einige vermuteten sogar, Johansson soll der Grund gewesen sein, dass Reynolds mit der Sängerin Schluss machte, was Morissette allerdings in einem Interview mit dem Radiomoderator Howard Stern streng verneinte. Reynolds, der während seiner Zeit mit Johansson den RomCom-Hit "Selbst ist die Braut" mit Sandra Bullock landete, soll sich Hals über Kopf in die amerikanisch-dänische Schauspielerin und Sängerin verliebt haben. 2008 heirateten die beiden, 2010 kam es schon wieder zur Scheidung. Die beiden galten als "schönes Paar", erregten aber niemals so viel mediale Aufmerksamkeit wie andere Promi-Pärchen wie beispielsweise Angelina Jolie und Brad Pitt. Nur selten sprachen Reynolds und Johansson über ihre Beziehung, sie lebten als Paar zurückgezogen, weshalb es auch nur sehr wenige gemeinsame Fotos von ihnen gibt. In einem Interview mit Vanity Fair aus 2019 sagte Johansson: "Als ich zum ersten Mal geheiratet habe, war ich 23 Jahre alt. Ich hatte nicht wirklich ein Verständnis von Ehe. Vielleicht, denke ich, habe ich es in gewisser Weise romantisiert." 2023 verriet sie Kollegin Gwyneth Paltrow in deren Podcast: "[Ryan] ist ein guter Kerl."

2011: Sandra Bullock Nach der gescheiterten Ehe mit Johansson verfiel Reynolds wieder in seine Gewohnheit, sein Liebesglück in Co-Stars zu suchen: Zwei Jahre nach dem gemeinsamen Kinoerfolg "Selbst ist die Braut" soll es Gerüchten zufolge zwischen Reynolds und Sandra Bullock gefunkt haben, die beiden sollen sich gegenseitig über ihre damaligen Scheidungen hinweggeholfen haben. Die beiden wurden gemeinsam turtelnd gesichtet, bestätigt wurde die Romanze weder von ihr noch von ihm. Was immer da auch genau zwischen den beiden Hollywood-Stars gelaufen sein mag, lang hat es nicht gedauert.

2011: Agnes Fischer Im selben Jahr soll Reynolds eine Romanze mit dem deutschen Model Agnes Fischer gehabt haben, obwohl auch diese Liasion von beiden Seiten niemals öffentlich bestätigt wurde. Paparazzi-Fotos zeigen die beiden jedoch flirtend und händchenhaltend. Das Portal Welt.de schrieb 2011, Reynolds – der ein Jahr zuvor zum "Sexiest Man Alive" gewählt wurde – und Fischer hätten "ganz großes Potenzial, ein neues Traumpaar zu werden". Fischer soll Reynolds am Südafrika-Set von "Safe House" mehrmals besucht haben. Bald war aber auch diese Verbindung schon wieder Geschichte.

2011: Charlize Theron 2011 war ein stressiges Jahr für Ryan Reynolds (damals 35), sollten all die damaligen Liebesgerüchte um ihn stimmen: Die Medien waren begeistert und überschlugen sich mit Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass Reynolds mit Oscar-Preisträgerin Charlize Theron liiert sein soll. Der "Sexiest Man Alive" und die "Sexiest Woman Alive" wurden als neues Traumpaar Hollywoods gefeiert, auch wenn es bis heute kein Statement der beiden Stars gibt, was ihre angebliche Beziehung betrifft. "Sie meinen es ernst und es ist alles sehr geheim", verriet damals ein anonymer Insider dem USMagazine. Doch anscheinend war diese Quelle etwas zu euphorisch, denn wenig später war schon wieder Schluss. Der Grund für das Beziehungs-Aus sollen die jeweils dichten Terminpläne der Schauspieler gewesen sein.

Seit 2011: Blake Lively Does it end with her? Auch seine aktuelle Ehefrau Blake Lively, bekannt geworden mit der US-Serie "Gossip Girl", lernte Reynolds am Filmset kennen: Lively spielte sein love interest im Superhelden-Flop "Green Lantern". All die Schwächen im Drehbuch konnten aber auch die funkensprühende Chemie zwischen Reynolds und Lively auf der Leinwand nicht verbergen, die die beiden auch heute noch ausstrahlen. 2012 fand ihre intime Hochzeit statt. 2014, 2016, 2019 und 2023 kamen ihre Kinder zur Welt.

Lively und Reynolds

Lively und Reynolds (inzwischen dank dem Superhelden-Kracher "Deadpool" zum lukrativen Superstar aufgestiegen) soll die gleiche Art von (frech-sarkastischem) Humor verbinden, heißt es aus Insiderkreisen. Ihre gegenseitigen liebevollen Kabbeleien auf Social Media wurden lange Zeit von Fans gefeiert. Es bleibt abzuwarten, ob der derzeitige Skandal rund um Baldoni und Lively der Ehe langfristig schaden wird – und ob die beiden in der Gunst der Öffentlichkeit wieder steigen werden.