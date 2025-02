Wenig schmeichelhafte Vorwürfe gegen "Deapool"-Star Ryan Reynolds machen zurzeit die (Online-)Runde: Der 48-jährige Hollywood-Star und Ehemann von Blake Lively soll einen enormen Paparazzi- und Fan-Ansturm, in dem er sich auf den Straßen von New York City plötzlich wiederfand, nur inszeniert haben.

Wie man in Videos (sehen Sie unten) sieht, wird Reynolds von allen Seiten belagert, als er aus einem Auto steigt. Begeisterte Fans strecken ihm (laut User "merkwürdige") Poster und Bilder entgegen und bitten um ein Autogramm. Auch die Paparazzi drängen sich um den Hollywood-Star und tun alles, um das bestmögliche Fotos zu erhaschen. Ganz klar, so mag man beim Anschauen des Videos meinen: Reynolds ist einer der größten Stars Hollywoods, daran hat sich immer noch nichts geändert.

Viele User zeigen sich skeptisch: "Willst du mir sagen, dass all diese Leute zufällig ausgegangen sind, Ryan Reynolds getroffen haben und alle zufällig genau die gleichen Bilder hatten?", fragt zum Beispiel eine Userin. Auch der Kommentar "Schaut ser gestellt aus" ist in den Kommentaren zu lesen. Auch fragt man sich, woher so viele Fans gleichzeitig gewusst haben sollen, wo sich Reynolds gerade befand – immerhin handelte es sich hier um keinen öffentlichen (und zuvor angekündigten) Auftritt des Stars.

Doch das Zufliegen der Herzen scheint nun vorbei zu sein. Seit Monaten hält die Schlammschlacht zwischen Lively und Ex-Co-Star und Regisseur Justin Baldoni ("It Ends With Us") Hollywood in Atem: es geht unter anderem um sexuelle Belästigung und Rufmord-Kampagnen. Die Sympathie der Fans liegt eindeutig bei Baldoni, über Lively wird beinahe täglich auf Instagram, X und Co. hergezogen – unter anderem, in dem man alte Interviews mit ihr ausgräbt, in dem der Ex-"Gossip Girl"-Star nicht besonders sympathisch wegkommt.

Auch sein humor- und liebevollen Sticheleien gegen Ehefrau Blake Lively in den sozialen Medien ließen Reynolds in der Gunst der Öffentlichkeit steigen, gleichzeitig aber zeigen sie sich bei modernen Auftritten als modernes "Power Couple" der Traumfabrik. Seit Beginn seiner Karriere ist es Reynolds wichtig, sein Image als "nice sexy guy" zu pflegen, was sich auch in vielen seiner Rollen widerspiegelt.

Reynolds selbst, so Baldonis Vorwurf, seinen Superstar-Status ausgenutzt haben, um in die Produktion des Films "It Ends With Us" einzugreifen und Livelys Macht somit zu stärken. So soll er unerlaubterweise an Dialogen mit- und eine wichtige Szene im Film umgeschrieben haben – diese Version soll Baldoni im Film nur deshalb verwendet haben, weil er angeblich von Lively und Reynolds unter Druck gesetzt wurde.

Doch schon vor dem "It Ends With Us"-Skandal war der leuchtende Stern von Reynolds im Begriff zu sinken: Fans waren dem Schauspieler vor, bei jedem Auftritt, in jedem Film die selbe Art von Humor runterzurattern und sich auf seinem "Deadpool"-Erfolg auszuruhen. Ihm wurde vorgeworfen, kein vielschichtiger Schauspieler zu sein, sondern stets dieselbe Art von Rolle zu verkörpern. Außerdem wurden bereits Stimmen laut, dass Reynolds "in Wirklichkeit" gar nicht so nett sein soll, wie er sich in der Öffentlichkeit gern gibt.

Reynolds blieb Critics Choice Awards fern

Reynolds dürfte also bewusst sein, dass er gute Publicity aktuell dringend benötigt – und dass es um sein Image nicht zum Besten steht. Seit der Schlammschlacht gegen Baldoni meiden er und Lively die Öffentlichkeit: so nahm Reynolds beispielsweise auch nicht bei der Verleihung der renommierten Critics Choice Awards-Verleihung teil, obwohl sein Film "Deadpool & Wolverine" als beste Komödie ausgezeichnet wurde. Auch Lively war nicht an der Seite ihrer besten Freundin Taylor Swift unter den Promi-Gästen des 59. Super Bowls.