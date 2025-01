Ryan Reynolds' "entsetzliche" Behandlung von Deadpool-Co-Star aufgedeckt

In seinem Interview in der "Adam Corolla Show" behauptete Miller, er habe am Set Spannungen zwischen sich und Reynolds gespürt.

"Als die Filmfigur war er so was von furchtbar gemein zu mir. Aber zu mir. Als wäre ich Weasel", behauptete Miller, bevor er einen angeblichen Vorfall schilderte, die sich beim Dreh des zweiten Teils ereignet haben soll. "Er meinte: 'Weißt du, was toll an dir ist, Weasel? Du bist nicht der Star, aber du machst gerade genug Aussagen, damit es lustig ist, und dann können wir gehen und zum eigentlichen Film zurückkehren.'"

Miller betonte, seinen Kollegen als Comedian zu schätzen, "aber ich denke, nachdem er durch den ersten 'Deadool'-Teil supers,super, super berühmt wurde, hat er sich verändert.

Er nannte Reynolds einen "unsicheren" Typen und lästerte: "Ich würde nicht wieder mit ihm arbeiten."