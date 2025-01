Spott im Netz: Melania ignoriert Trump und küsst stattdessen Gouverneur

Am Tag der Amtseinführung von Donald Trump wurde zwischen ihm und seiner Ehefrau Melania ein ungelenker Moment von den Kameras eingefangen: Kurz vor der Vereidigung ging Trump zu seiner Ehefrau, um sie zu begrüßen. Beide spitzen die Lippen zum Küsschen auf die Wangen, doch sie trafen sich nicht, es blieb beim Zentimeter entfernten Luftkuss.

Viele waren der Meinung, dass möglicherweise die Kopfbedeckung der First Lady den Kuss verhindert: Melania trug einen Hut, dessen Krempe so breit war, dass auch ihre Augen kaum zu sehen waren. Obwohl sie den Kopf zur Seite neigte, trafen Lippen und Wangen nicht aufeinander.

Jetzt sorgt erneut eine Szene zwischen dem Ehepaar für Spott im Netz. Ein virales Video, das zeigt, wie Melania Trump eifrig einen Kuss auf die Wange von Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom annimmt - obwohl sie auch diesmal eine Kopfbedeckung trägt - löst auf Social Media wilde Theorien aus.

Am Donnerstag jetteten Melania und Donald Trump nach Kalifornien, um nach den Waldbränden, die in der Region verheerende Schäden angerichtet haben, ihre Unterstützung zu bekunden. Dies war der erste offizielle Besuch des Paares, seit Trump den Amtseid abgelegt hat.

Die First Lady wurde dabei gefilmt, wie sie mit dem Präsidenten aus der Air Force One ausstieg. Als Newsom die Trumps nach ihrer Ankunft am Flughafen begrüßte und zunächst ein paar Höflichkeiten mit Trump austauschte, sah man Melania einen Wangenkuss des kalifornischen Gouverneurs annehmen. Sie hat zwar eine Kappe auf - die scheint aber kein Störfaktor zu sein bei der innigen Interaktion.

Donald Trump schreitet dann voran. Melania folgt aber nicht an seiner Seite, sondern plaudert ein paar Schritte hinter ihrem Gatten mit dem Gouverneur.