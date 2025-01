"Octomom" zeigt Achtlinge zum 16. Geburtstag - und kündigt Comeback an

"Ich bin so gesegnet, euch alle in meinem Leben zu haben, und ich bin aufgeregt und dankbar für die Reise, die wir gerade antreten. "

Jetzt feiert Octomom den 16. Geburtstag ihrer Achtlinge. Am Sonntag, den 26. Jänner, teilte sie ein Foto der Geschwister, die in einer Reihe posieren, und fügte eine Nachricht hinzu, mit dem sie diesen Meilenstein ehrt.

Film und Serie über das Leben von Octomom

Doch Nadya Suleman hat noch einen weiteren Grund zum Feiern. Nachdem sie sich in den vergangenen zehn Jahren weitgehend der Kindeserziehung gewidmet hatte, will sie ihre Familie nun erneut an ihrem Leben teilhaben lassen. Octomom arbeitet an einem Lifetime-Film und einer Dokuserie, die am 8. bzw. 10. März stattfinden sollen.

Damit "holen meine Familie und ich uns unser Leben zurück", sagte sie am Freitag dem Magazin People. Der geplante Film trägt den Titel "I Was Octomom", während die Dokuserie "Confessions of Octomom" heißt.