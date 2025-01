Mugshot nach Verhaftung: "Smallville"-Star Tom Welling nicht wiederzuerkennen

Der US-amerikanische Schauspieler Tom Welling wurde durch seine Rolle als "Clark Kent" in der Serie "Smallville", in der er den noch jugendlichen Superman spielt, bekannt.

Welling lehnte die Rolle zunächst zweimal ab, nahm das Angebot schließlich an und wurde durch die Serie zum Star. Für die Dreharbeiten zog der New Yorker nach Vancouver. Nach dem Serien-Aus im Jahr 2011 zog er zurück nach Los Angeles. Seitdem ist es eher ruhig geworden um den Schauspieler, der an den Erfolg von "Smallville" nicht mehr so richtig anknüpfen konnte.