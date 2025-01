Athina Onassis wird 40: Einsam trotz Milliarden - Das stille Leben der Reederei-Erbin

Während ihr Ex-Mann Álvaro Affonso de Miranda Neto sein Familienglück auf Instagram zelebriert, lebt die Reederei-Erbin Athina Onassis ein zurückgezogenes Leben abseits des Rampenlichts. Am 29. Jänner wird die Milliardenerbin 40 Jahre alt. Die Tochter von Christina Onassis - der einzigen Tochter des griechischen Reeders Aristoteles Onassis und Athina Livanos - feiert ihren Geburtstag auch dieses Jahr privat.

Athina Onassis wurde 1985 geboren und später im Haus ihres Großvaters auf der griechischen Insel Skorpios getauft. Sie wird selten in der Öffentlichkeit gesehen und führt ein zurückgezogenes Leben. Derzeit lebt sie in Belgien, hat aber im Laufe ihres Lebens an verschiedenen Orten gelebt - darunter die Schweiz, Brasilien und die USA.

Die Tochter von Christina Onassis, die im Alter von 37 Jahren nach einem Leben voller Exzesse starb, ist die einzige überlebende Onassis (ihr Onkel Alexandros starb 1973 bei einem Flugzeugunfall). Wie ihr Großvater und ihre Mutter wurde ihr trotz ihres Reichtums ein in vielerlei Hinsicht schwieriges Leben zuteil. Athina Onassis führt ein Leben abseits des Rampenlichts Bei Red-Carpet-Events lässt sich Athina Onassis eigentlich nur ungern blicken. Die Springreiterin bekommen Fotografen zumeist in Reitmontur zu Gesicht. Nach der Scheidung von ihrem Ehemann Álvaro "Doda" de Miranda Neto hatte sich Athina Onassis monatelang aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Inzwischen tritt sie zwar wieder bei Reit-Tournieren auf. Privat gestaltet sich Onassis' Leben seit der Scheidung angeblich aber einsam.

© Robert Marquardt/Getty Images

Im Oktober 2021 absolvierte sie bei einem High-Society-Termin in Monaco einen äußerst seltenen Auftritt. Als Onassis im Juni 2022 in Paris bei einem Event teilnahm, blieb sie fast unbemerkt. Damals berichteten nur wenige internationale Medien über sie - was wohl in Onassis' Sinne war, die ein Aufsehen um ihre Person um jeden Preis vermeiden will.

Sie muss zusehen, wie Doda sein Glück zelebriert Im November 2017 war ihre Ehe mit Doda, mit dem sie seit 2005 verheiratet war, geschieden worden. Grund für die Trennung: Nach elf Jahren soll Doda die Enkelin des griechischen Tanker-Tycoons Aristoteles Onassis mit einer anderen Frau betrogen haben. Dessen nicht genug. Nachdem Athina die Scheidung eingereicht hatte, soll Doda beim ersten Scheidungsverfahren 400 Millionen US-Dollar von seiner schwerreichen Ex gefordert haben. Am Ende ging der 51-Jährigen allerdings leer aus. Von Athinas Vermögen soll Doda fast nichts bekommen haben.

© Michel Dufour/WireImage/Getty Images

Privat läuft es für Doda seit der Scheidung aber besser als für Athina. Während diese nach wie vor keinen neuen Partner hat, fand Doda nur kurz nach der Trennung in der brasilianischen Moderatorin Denize Severo eine neue Liebe. Für Athina soll das "wie ein Messerstich ins Herz" gewesen sein, berichtete damals die Illustrierte Bunte. In einem TV-Interview lästerte Doda daraufhin über Athina: "Viele Leute haben eine Menge Geld, aber glücklich zu sein, das kann man auch mit Geld nicht erkaufen. Es ist schwieriger, glücklich zu sein, als reich." 2017 berichtete ein brasilianisches Portal dann auch noch, dass die Onassis-Ehe in Wahrheit in die Brüche gegangen sei, weil Athina Doda kein Kind schenken konnte - wofür Doda Beweise habe. Athina habe aufgrund des unerfüllten Kinderwunsches an Depressionen und Stimmungsschwankungen gelitten. Später hieß es, Dodas neue Freundin, Severo, habe das böse Gerücht in die Welt gesetzt, um Athina zu schaden.

Dass der Ex-Mann von Athina Onassis am 7. August 2020 die Geburt seines Sohnes verkündete, dürfte der Reederei-Erbin ebenfalls zugesetzt haben. "Liebe meines Lebens, ich wusste immer, dass du die beste Mutter der Welt sein würdest, aber dich heute zu sehen hat mich berührt und jeden Tag liebe und bewundere ich dich mehr", schrieb er unter ein Bild, auf dem er zusammen mit seiner Frau und dem Neugeborenen zu sehen ist. Im April 2023 bekamen Doda und Severo ein weiteres gemeinsames Kind, diesmal eine Tochter. Der Springreiter wird zudem nicht müde, sein privates Glück ganz öffentlich zu zelebrieren. Doda postet regelmäßig Fotos von seinen Kindern, gibt intime Einblicke in sein Leben als Familienvater und huldigt in verliebten Bildbeschreibungen seiner Ehefrau, die er im September 2018 in einem im Fünf-Sterne-Ressort an der portugiesischen Algarve geehelicht hat. Nur ein knappes Jahr nach seiner Scheidung von Athina Onassis. Doppelt bitter: Auch Dodas Tochter Viviane aus seiner früheren Ehe mit Cibele Dorsa, für die Athina jahrelang die Ersatzmutter gegeben hatte, hat ihr den Rücken gekehrt und Severo als ihre neue Bezugsperson akzeptiert. Athina schwieg zu all dem und zog sich noch mehr zurück. Mit Happy Ends hat die Familie Onassis ohnehin nicht viel Erfahrung. Schon das Leben ihrer Mutter Christina Onassis war gepflastert von Schicksalsschlägen, davor schützten sie auch die Milliarden nicht, die sie von ihrem Vater vererbt bekam. Mutter Christina depressiv Als Christinas Bruder Alexander 1973 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam, warf das die reiche Tochter des griechischen Reeders Aristoteles Onassis völlig aus der Bahn. Sie stürzte sich in die Arbeit, baute die Reederei noch weiter aus, bis der nächste Schlag folgte. Ihre Mutter Athina Livanos begang 1974 Suizid - sie war die erste Frau von Aristoteles. Nur ein Jahr darauf starb auch ihr geliebter Vater. Christina schlitterte in schwere Depressionen. Alkohol, Drogen und Einsamkeit bestimmen ihren Alltag. Drei Mal heiratete sie, mit ihrem dritten Mann Thierry Roussel bekam sie ihr einziges Kind: Athina, benannt nach ihrer Mutter. Doch Roussel betrog sie mit einem schwedischen Model. Tod der Mutter Als ihre Tochter dreieinhalb Jahre alt ist, starb Christina an Herzversagen - hervorgerufen durch eine Medikamentenüberdosis. Athina Onassis de Miranda wurde als Halbwaise am Genfersee großgezogen, abseits des Medienrummels, aber nicht ohne Sorgen. Entführungsversuch Als Kind soll ihr eigener Vater versucht haben, sie zu entführen. Mehrere Jahre wurde aufgrund des angeblich 1,5 bis 3 Milliarden Euro großen Erbes gestritten. Hochzeit mit 500 Bodyguards Mit 18 zog die leidenschaftliche Reiterin nach Brüssel, um Pferdewissenschaften zu studieren. Die pompöse Hochzeit, die sie dann überraschend mit dem um 12 Jahre älteren brasilianischen Springreiter Doda in Sao Paulo feierte, soll bis heute zu den teuersten Partys der Megacity gehören. 500 Bodyguards haben die 750 Gäste, für die 1000 Flaschen Champagner der Marke Veuve Clicquot geordert wurden, beschützt. Halswirbelbruch 2011 überschattete der Suizid von Dodas Ex-Frau allerdings das Familienglück. Das ehemalige Playmate Cibele Dorsa (†36) stürzte sich aus ihrer Wohnung. In einem letzten Statement hatte sie die Trennung von ihren Kindern für den Suizid angegeben. Fernando und Vivienne lebten zu dem Zeitpunkt schon bei Athina und ihrem Mann. 2012 dann ein neuerlicher Schock: Athina stürzte bei einem Turnier und brach sich zwei Halswirbel. Lange Zeit lag sie im Spital, konnte aber wieder vollständig genesen. Im Dezember 2014 litt sie erneut: Mit ihrem Lieblingspferd Camille hatte Onassis einen Unfall beim Genfer Grand-Prix-Turnier. Camille musste wegen schweren Verletzungen eingeschläfert werden. Ein schwerer Schlag für Athina.