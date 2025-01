Flammeninferno in Los Angeles: Harry und Meghan öffnen ihr Heim

Der britische Prinz Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan, die seit ihrem Rückzug aus dem Königshaus mit ihren Kindern in Kalifornien leben, appellieren, zu helfen, sofern es einem möglich ist: "In den vergangenen Tagen haben Waldbrände in Nachbarschaften Südkaliforniens gewütet und Familien, Häuser, Schulen, medizinische Einrichtungen und vieles mehr verwüstet - Zehntausende aus allen Gesellschaftsschichten sind betroffen", schreiben sie beiden auf ihrer Website. Dazu teilen sie Links zu verschiedenen Hilfsorganisationen.