Harrys Geste in Meghans Netflix-Trailer "offenbart seine wahren Gefühle"

Der erste Post zeigte die 43-Jährige am Strand in Montecito im US-Bundesstaat Kalifornien. Die Kamera folgt ihr einige Meter, bevor sie mit der Hand die Jahreszahl 2025 in den nassen Sand zeichnet. Aufgenommen wurde der Clip nach dpa-Informationen von Prinz Harry.

Harry "stolz"

In dem Trailer ist kurz auch Harry zu sehen, er hält Meghan im Arm. Der britischen Körperspracheexpertin Judi James sagt diese Geste viel darüber aus, was er von Meghans neuem Projekt hält. "Neben all den Überlegungen übers Essen zeigen dieses Promotion-Video und möglicherweise auch die Serie starke Hinweise darauf, wie sehr Meghan liebt und geliebt wird. 'Liebe' ist das Wort, das im Titel und im Soundtrack am häufigsten wiederholt wird, gefolgt von 'Freunden' sowie 'Familie' und 'Freude'. Sie tanzt, hüpft und lacht, während sie von liebevollen, bewundernden Gesichtern umgeben ist, darunter auch ein zufrieden schnarchender Hund", so James im Gespräch mit der Boulevardzeitung Mirror, die titelt Harry "offenbare" dabei seine "wahren Gefühle". "Wo die meisten Influencer direkt in die Kamera sprechen und das Publikum zu ihren Freunden machen, setzt Meghan ihre Freundschaften in Szene und lädt uns ein, ihre 'Montecito-Familie' zu beobachten. Und es gibt einen kurzen Blick auf Harry, der sie mit einem Gesichtsausdruck umarmt, der von großem Stolz und emotionaler Anerkennung für das, was sie erreicht und wer sie ist, zeugt."

James zufolge sei die Serie auch der Versuch eines Image-Wechsels. "Meghans jüngste berufliche Neuausrichtung zeigt sie in einfachen Hemden und Schürzen. Ihr Tonfall hat sich geändert, um der Intimität der gezeigten Szenen gerecht zu werden (...) und natürlich eine liebevolle Atmosphäre zu suggerieren", sagt die Körperspracheexpertin den Mirror. Sehen Sie den Clip hier: