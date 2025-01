Prinzessin Anne gab Charlotte royalen "Crash-Kurs"

Die junge Prinzessin Charlotte hat einem britischen Medienbericht zufolge eine besondere Mentorin: Prinzessin Anne, die einzige Tochter der verstorbenen Queen Elizabeth II.. Anne habe der Neunjährigen einen "Crash-Kurs" in Sachen Etikette gegeben und sie gelehrt, wie man sich als Mitglied der Königsfamilie zu verhalten habe, zitiert das Newsportal Express.co.uk einen namentlich nicht genannten Insider, der dem Woman Magazine Einblicke in das Leben der Royals gab.

Charlotte trat in den vergangenen Monaten vermehrt in der Öffentlichkeit auf. 2024 begleitete sie ihre Mutter Prinzessin Kate etwa zum Tennisturnier in Wimbledon. Mit großem Applaus war Kate gemeinsam mit ihrer Tochter im Zuschauerrang empfangen worden.

Auch auf dem Weg zum traditionellen Weihnachtsgottesdienst im letzten Jahr sind Prinzessin Kate und ihre Kinder von Schaulustigen gefeiert worden. Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte erhielten etwa Blumen und Süßigkeiten. Anne zeigt Charlotte, wie man Gespräch beendet "Annes 'Training', wenn man so will, besteht auch nicht nur aus Rängen und Namen und Knicks. Sie hat ihr gezeigt, wie man Gespräche anregt, aber auch, wie man ein Gespräch beendet und weitermacht, ohne jemanden zu verärgern. Für Kate war es einst nicht, leicht all das zu lernen, aber Charlotte wurde in die königliche Familie hineingeboren und ist daher an die subtilen Signale und Botschaften gewöhnt, die die Royals geben, um die Kontrolle über eine Situation zu behalten", so der Insider. William und Kate sind dankbar Prinz William und Kate würden sich freuen, dass Anne Charlotte unter ihre Fittiche genommen hat. "Kate und William sind begeistert. Sie könnten sich kein besseres Vorbild als Anne, die für ihre Arbeitsmoral und ihre unerschütterliche Unterstützung für den König bekannt ist, vorstellen. Sie macht keinen Fehler und ihre Meinung wird nicht nur gehört, sondern auch respektiert." Anne sei für Kate "in diesen ersten unsicheren Jahren von unschätzbarem Wert" gewesen, "vor allem als Bürgerliche".

Prinzessin Anne gilt als eines der fleißigsten Mitglieder der Royal Family. 2024 musste sie sich kurzzeitig zurückziehen, ehe sie knapp drei Wochen nach einem Unfall mit einem Pferd Mitte Juli wieder einen offiziellen Termin im Namen des britischen Königshauses wahrgenommen hatte. Auch dabei ging es um Pferde: Die Schwester von König Charles III. besuchte die nationale Meisterschaft der Wohltätigkeitsorganisation Riding for the Disabled Association. Der Termin galt als erster Schritt zurück zum Alltag für die 74-Jährige. Sie hatte fünf Nächte in einem Krankenhaus in der Stadt Bristol verbracht, nachdem sie am 23. Juni auf ihrem Privatanwesen Gatcombe Park vermutlich von einem Pferd am Kopf getroffen wurde. Die Princess Royal, wie ihr offizieller Titel lautet, erlitt dabei leichte Kopfverletzungen sowie eine Gehirnerschütterung und kann sich britischen Medien zufolge nicht mehr an die genauen Umstände des Vorfalls erinnern. Die begeisterte Reiterin Anne, die 1976 für Großbritannien an den Olympischen Spielen teilnahm, ist Schirmherrin und Präsidentin von Riding for the Disabled Association. Die Organisation feierte im vergangenen Jahr ihr 55-jähriges Bestehen.