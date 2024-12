Bericht: Kates Kinder sagen viel über das Jahr aus, das hinter ihnen liegt

Im November nahm die 42-Jährige an Gedenkveranstaltungen für die Gefallenen der Weltkriege und anderer Konflikte teil, nachdem sie bereits im Sommer bei einer Militärparade und beim Tennisturnier in Wimbledon erstmals wieder öffentlich aufgetreten ist.

Familie rückte noch enger zusammen

Der britischen Adelsexpertin Jennie Bond zufolge haben Kate, William und ihre Kinder George, Charlotte und Louis in den zurückliegenden zwölf Monaten "als Einheit zusammengehalten". "William und Catherine waren in diesem Jahr sehr großzügig und haben ihren Kindern erlaubt, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Es ist nicht leicht für junge Menschen, sich Kameras, Menschenmengen und der öffentlichen Musterung zu stellen, und der natürliche Instinkt von Eltern ist es, ihre Kinder vor zu viel Aufmerksamkeit zu schützen. Aber wir haben sie bei Trooping the Colour und natürlich in dem sehr persönlichen Video gesehen, das Catherine zum Ende ihrer Chemotherapie veröffentlicht hat, sowie beim Weihnachtsgottesdienst und beim Rundgang zu Weihnachten. Und sie scheinen sich mit jedem Monat zu verändern", so Bond im Gespräch mit dem OK!-Magazin. Dem Bericht zufolge sagen die Auftritte von Williams und Kates Kindern viel über das schwierige Jahr aus, das hinter der Familie liegt.

"Freuen sich, wieder gemeinsam unterwegs zu sein"

"Ein Jahr, wie sie es gerade hinter sich haben, muss, wie William sagte, für die ganze Familie brutal gewesen sein. Aber es scheint klar zu sein, dass sie sich zusammengerauft haben, und sie sehen sehr harmonisch aus und freuen sich, wieder gemeinsam unterwegs zu sein. Ich denke, William und Catherine sollten zu Recht stolz auf ihren Nachwuchs sein und stolz auf sich selbst, weil sie sie durch dieses unglaublich schwierige Jahr geführt haben", meint Bond. Kates Eltern dürften eine große Hilfe gewesen, glaubt die Expertin. "Ich denke, man sollte auch Carole und Michael Middleton ein Lob aussprechen, die in diesem Jahr zweifelsohne ein wichtiger Teil der Familie waren, sowohl praktisch als auch emotional. Ich bin sicher, dass William und Catherine sich in ihren dunkelsten Tagen sehr auf sie gestützt haben."