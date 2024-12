Astrologin Gerda Rogers prophezeit: Diese Sternzeichen haben 2025 Glück

"Wenn man ein Wissender ist, kommt man schneller ans Ziel“, sagt Gerda Rogers. Seit Anfang der 1990er-Jahre blickt die Astrologin in ihrer eigenen Ö3-Sendung in die Sterne, verrät aber auch in privaten Beratungen, wer Glück in der Liebe hat, wem ein Jobwechsel bevorsteht oder wer in nächster Zeit lieber ein bisschen aufpassen sollte. Das Thema Astrologie ist umstritten, die einen glauben fest daran, die anderen halten es für Humbug. „Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man einmal 83 Jahre alt ist, dann lässt mich die Kritik vollkommen kalt. Ich weiß, dass die Sterne trotzdem funktionieren. Ich bin davon überzeugt und alle, die nicht daran glauben, stören mich auch nicht“, sagt sie in der KURIERTV-Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“. Die ganze Sendung:

Herrlich ehrlich: Gerda Rogers

Der ORF versuchte es kurzzeitig auch mit einer eigenen Astro-Show, die aber nach massiver Kritik nach nur einer Sendung abgesetzt wurde. Von der Pseudowissenschaft Astrologie war da zum Beispiel die Rede.

„Es ist eh keine Wissenschaft“, stellt Rogers klar. „Es sind Überlieferungen von jahrtausendalten Beobachtungen. Das ist dasselbe wie mit der Homöopathie. Ich glaube daran, aber wenn man sie heute von einem Physiker messen lässt, wird der auch sagen, da ist nichts dahinter und trotzdem wirkt sie bei vielen Menschen“, so die Sternendeuterin. „Der es will, macht es, der nicht, lässt es. Ich glaube, da müssen wir schon ein bissl toleranter und freier sein.“ Das Interesse an astrologischen Beratungen sei nach wie vor sehr hoch, auch viele junge Menschen würden gerne wissen wollen, wie denn ihre Sterne stehen.

Venusjahr 2025 wird übrigens ein Venusjahr. „Das bedeutet, dass wir wieder ein bisschen liebevoller miteinander umgehen, dass wir wieder ein bisschen näher zusammenrücken. Jeder ist einsam, hockt am Abend vor dem Bildschirm oder vorm Handy. Jeder ist auf der Suche und keiner ist fähig, wirklich eine Beziehung aufzubauen und Krisen durchzustehen“, so Rogers.

© kurier/Martina Berger Lisa Trompisch im "Herrlich ehrlich"-Gespräch mit Gerda Rogers

„Die Venus würde uns sagen: ,Seid ein bissl lieber miteinander, rückt näher zusammen, habt euch lieb.’ Und es liegt an uns Menschen, was wir daraus machen.“ Dass das Jahr harmonisch wird, daran glaubt die Astrologin aber nicht. „Die meinen es da oben gut mit uns, aber wir werden uns nicht danach richten. Es wird mehr oder minder nach wie vor sehr turbulent zugehen.“ Eine Konjunktion von Saturn und Neptun im Widder steht auch an. Das letzte Mal war das 1989 – da kam’s dann auch zum Mauerfall.

Pluto im Wassermann Und Pluto im Wassermann steht für Erneuerung und Revolution. „Das Alte wird niedergerissen und wir beginnen uns in einen neuen 20-jährigen Prozess hineinzubewegen und das wird natürlich auch ein Prozess mit neuen Errungenschaften, Forschungen, neuen Technologien, neuen Berufen“, so Rogers.

„Es werden sehr, sehr große Änderungen kommen. Man merkt ja jetzt schon, viele Berufe fallen weg, sie werden ersetzt durch die moderne Technologie und es werden viele Neuerungen kommen, von denen wir jetzt noch gar nichts wissen. Das entwickelt sich.“ Also rasante Zeiten stehen uns bevor, wo sich vor allem aber die Wassermänner leichter tun werden. „Ein Krebs oder ein Fisch, der eher ein bissl in der Vergangenheit lebt, hat eher ein Problem diesen Umbruch so schnell mitzuerleben. Die brauchen länger. Das ist gewöhnungsbedürftig für sie.“

Glückskinder 2025 Aber wer wird jetzt Glück im neuen Jahr haben? „Hundertprozentig die Krebse, denn die Krebse stehen schon in den Startlöchern. Man bekommt innerliche Impulse. Das Unterbewusstsein rührt sich schon und sie warten schon darauf. Und wenn der Jupiter ab Juni in den Krebs geht, werden sie schon sehr davon profitieren.“ Aber auch die Skorpione können sich freuen. „Sie hatten eine turbulente Saturnphase, die jetzt vorbei ist, und sie beginnen sich vollkommen neu aufzustellen. Sie werden neue Berufe haben. Viele haben sich getrennt, sie werden wahrscheinlich wieder in neue Partnerschaften gehen.“

© kurier/Martina Berger Gerda Rogers

Die Fische, die sich noch in einer kräftezehrenden Saturnphase befinden, werden ab Sommer laut Rogers wieder Erleichterung verspüren. Nicht aufzuhalten sind die Wassermänner, auch die Waagen trauen sich laut der Astrologin endlich mehr. Auch Steinbock, Stier und Löwe werden profitieren. Und überhaupt rasant die letzte Zeit entwickelt haben sich laut Rogers die Widder. „Die, die noch immer auf der Bremse stehen sind die Schützen, die Jungfrauen und auch die Fische bis zum Sommer. Auch die Zwillinge haben noch eine Durststrecke. Sie stehen noch immer in der Prüfungsphase von Saturn. Aber ich bin überzeugt, dass die auch ab nächstem Jahr im Sommer wieder mehr Lebensfreude erwarten dürfen“, so Rogers.

Der Aszendent Ausschlaggebend sind aber nicht nur die Sternzeichen, sondern auch die Aszendenten. „Der Aszendent ist sehr bestimmend für meinen Charakter. Außerdem bestimmt er das 12-Häuser-System und man weiß genau, wo ist jetzt was los bei mir." Unangenehm kann es werden, wenn man ein beständiges Sternzeichen, aber einen unbeständigen Aszendenten hat. „Dann ist man ständig zerrissen. Das kann ich wirklich beobachten. Der Krebs will die Beständigkeit, der Schütze will das nicht. Und dann zerreißt es dich fast. Oder ein Löwe will leben und der hat einen Fische-Aszendent und dann bremst ihn der Fisch-Aszendent, dass er sich nicht so ausleben kann. Das muss man schon lernen, dass man das irgendwie ins Gleichgewicht bringt." Und wie wird die Grande Dame der Astrologie selbst ins neue Jahr starten? „Mit einem ordentlichen Glas Champagner. Das geht immer und man ist lustig, singt und geht ins neue Jahr hinein. Mit positiven Gedanken." Mehr zu den Sternzeichen und welche Paarungen gut zusammenpassen, sehen Sie im Video oben.