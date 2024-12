Zwillinge mit 48: Oscarpreisträgerin Hilary Swank fühlt sich "wie 30"

Als die Kinder - sie heißen Aya und Ohm - zur Welt kamen, war Swank 48 Jahre alt. In einer neuen Folge der Talkshow "Today with Hoda & Jenna" betonte sie: "Ich fühle mich wie 30, weil ich 20 Monate alte Babys habe." Die Kinder hätten Swank eine neue Perspektive auf das Leben gegeben. "Alles ist wieder neu. Man hört das, aber bis man es erlebt hat, fragt man sich: 'Was bedeutet das überhaupt?' Aber jetzt weiß ich es", sagte Swank.

Das Muttersein würde für sie "jede Zeit des Jahres zu etwas Besonderem machen". "Jeder Tag mit ihnen ist so göttlich. Es ist ein solcher Segen, und ich bin so dankbar und glücklich", erzählte die 50-Jährige den Talkshow-Moderatorinnen Hoda Kotb und Jenna Bush Hager . Sehen Sie hier das Gespräch:

Die Schauspielerin ist seit 2018 mit dem Unternehmer Philip Schneider verheiratet.

Dass sie ihr Leben mit den Zwillingen in vollen Zügen genießt, hatte Swank schon vor einigen Monaten verraten. Sie könne nun die Mütter verstehen, die ihr das neue Leben mit Kindern als "die größte Freude deines Lebens" angekündigt hätten, sagte sie im Februar in der "Today"-Show. "Die Liebe ist so groß, sie ist so voller Freude, und jeder einzelne Tag, an dem ich aufwachen und mit ihnen zusammen sein darf, ist für mich die Erfüllung meines Lebens."