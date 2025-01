Nach Blitzscheidung: Maria Höfl-Riesch frisch verliebt - in einen Österreicher

"Auf der einen Seite ist unser Ehe-Aus natürlich nicht schön. Andererseits gibt es bei uns beiden eine große Dankbarkeit für fünfzehn wunderbare gemeinsame Jahre. Die meiste Zeit davon war super. Wir sind beide froh, dass wir harmonisch als Ehepaar auseinandergehen. Wir werden freundschaftlich wie auch beruflich verbunden bleiben. Das ist uns beiden wichtig", sagte Höfl der Bild. In dem Bericht heißt es, beide würden weiter "entspannt und herzlich miteinander umgehen".

Höfl-Riesch bestätigt nach "Blitzscheidung" neue Liebe

Erst im Sommer hatte die dreimalige Alpin-Olympiasiegerin die Trennung von ihrem Mann nach dreizehn Ehejahren bekanntgegeben. "Nach reiflicher Überlegung und schweren Herzens haben wir uns dazu entschieden, in Zukunft privat getrennte Wege zu gehen. Leider haben sich unsere Leben zu sehr in unterschiedliche Richtungen entwickelt, dennoch werden wir sowohl beruflich als auch freundschaftlich verbunden bleiben", schrieb Höfl-Riesch damals im Namen beider. "Wir hatten wunderbare Zeiten miteinander und werden diese immer in guter gemeinsamer Erinnerung behalten."

Die Bild-Zeitung schreibt von einer "Blitzscheidung".