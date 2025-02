Der Gerichtsstreit zwischen den "It ends with us"-Co-Stars Justin Baldoni und Blake Lively geht in die nächste Runde – und diese dürfte für Fans besonders interessant sein: Denn Baldoni rief vergangenes Wochenende die Website thelawsuitinfo.com ins Leben, auf der er brisante Informationen zu den Dreharbeiten mit Lively veröffentlicht und damit deren Anschuldigungen – darunter sexuelle Belästigung – zumindest aus seiner Sicht widerlegen will.

Details nun öffentlich einsehbar

Die Homepage ist übersichtlich gegliedert in "Zeitleiste der relevanten Ereignisse" (168 Seiten lang) sowie Baldonis Klageschrift gegen Lively und Reynolds. Erstmals sind also alle für Baldoni wichtigen Details zur skandalträchtigen Schlammschlacht öffentlich einsehbar.

Unter anderem sind handschriftliche Notizen eines Meetings mit einer Intimitätskoordinatorin nachzulesen. Baldoni soll sich mit dieser getroffen haben, um die Sexszenen in "It ends with us" zu besprechen. Lively beschuldigt den Regisseur und Co-Hauptdarsteller, zusätzliche Szenen in den Film eingefügt zu haben, der ihre Figur beim Orgasmus zeigt. Zudem habe er mit ihr ständig über sein persönliches Sexualleben gesprochen, was ihr äußerst unangenehm war.

In den Unterlagen heißt es weiter: "Idealerweise hätten diese Gespräche direkt zwischen Lively und der Intimitätskoordinatorin stattgefunden, wie Baldoni gebeten hatte. Lively lehnte es jedoch ab, sich mit ihr zu treffen, sodass Baldoni in der unglücklichen Lage war, diese Notizen an Lively in ihrem Penthouse weiterzugeben." Somit will Baldoni beweisen, dass Livelys Anschuldigungen falsch sind.