Die achtfach Oscar-nominierte Schauspielerin blickt auf ihre Karriere zurück und verrät, welcher Filmpartner vor der Kamera am besten küsste.

Glenn Close: Dieser Filmstar küsste am besten

Glenn Close mag zwar eine beneidenswert wandelbare Schauspielerin sein, doch bekannt ist die mittlerweile 77-Jährige vor allem für ihre zwielichtigen und teils sogar kaltherzigen Rollen, beispielsweise in "Damages", "101 Dalmatiner", "Eine verhängnisvolle Affäre" oder "Gefährliche Liebschaften". Doch auch einige Romantikfilme lassen sich in der Filmopgrapphie der vielfach Oscar-nominierten Schauspielerin finden. Egal aber, in welchem Genre Close glänzt: Im Laufe ihrer Karriere hat sie bereits viele Filmküsse mit ihren Filmpartnern ausgetauscht. Nun verriet sie, welcher davon ihr besonders in Erinnerung geblieben ist.

Redford küsste am besten "Welcher war Ihr bester Kuss vor der Kamera?", wollte Moderator Andy Cohen von Close in seiner Sendung "Watch What Happens Live" wissen. Die Popkultur-Show ist bekannt dafür, unbequeme Fragen zu stellen. Nach kurzem Überlegen grinste Close und blicke direkt in die Kamera: "Robert Redford. In 'Der Unbeugsame'", antwortete sie.

Leider durfte sie ihn aber nur in einer einzigen Szene küssen, bedauert die Schauspielerin, die damals 37 Jahre alt war. Noch dazu habe es für diese Szene lediglich zwei Durchgänge ("Takes") gebraucht. In der Szene warf ihre Filmfigur Redfords Figur aus ihrer Wohnung. Am Ende des Films werden die beiden jedoch ein Paar. Für ihre Rolle wurde Close in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin" für den Oscar nominiert, verlor aber gegen Peggy Ashcroft ("Reise nach Indien"). Obwohl Close in ihrer Karriere für acht Oscars nominiert war, konnte sie den Preis nie nach Hause nehmen. Auf Cohens Frage, welche ihrer nominierten Rollen den Academy Award am ehesten verdient hätte, antwortet sie lachend: "Alle!"

In "Der Unbeugsame" aus dem Jahr 1984 geht es um Roy Hobbs (Redford), ein vielversprechender junger Baseballspieler, der es in die Oberliga schaffen will. Doch sein Traum platzt, als der Suizid eines weiblichen Fans, mit dem er eine Affäre beginnt, seine Karriere jäh beendet. 16 Jahre später findet Hobbs zum Baseball zurück, wenn auch nur in einem Außenseiterteam. Close spielt seine Jugendliebe Iris.