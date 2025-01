Lively und Reynolds weisen Justin Baldonis 400-Millionen-Dollar-Klage gegen sie ab

"Die Lively-Reynolds-Parteien beabsichtigen, die Klage der Kläger abzuweisen", erklärt Michael Gottlieb , einer der Anwälte des Paares, laut Variety in einem Schreiben an den zuständigen Richter.

Liman werde später eine Frist setzen, um den Antrag tatsächlich einzureichen, behauptet Variety nach Durchsicht der rechtlichen Dokumente des Falles. Anwälte aller Parteien sollen am Montag an der ersten Anhörung zum laufenden Rechtsdrama zwischen Lively und ihrem Co-Star aus "It Ends With Us" teilnehmen.

Prozess zwischen Lively und Baldoni vorläufig auf 2026 terminiert