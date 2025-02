Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Der TikToker @bee.better.company behauptet, Blake Lively und Ryan Reynolds hätten sein TikTok-Video wegen angeblicher Falschinformationen entfernen lassen.

Grund dafür sei, dass er sensible Informationen über den Rechtsstreit zwischen der Schauspielerin und Justin Baldoni erfahren hätte.

Im Netz wird der Content Creator für sein Durchhaltevermögen gefeiert. Zusammenfassung öffnen Zusammenfassung schließen

Wollen Blake Lively und Ryan Reynolds die Karriere eines TikTokers ruinieren? Diese Frage stellt sich die Person hinter @bee.better.company. Der User, der den Account mit 1,4 Millionen Fans betreibt, um den neuesten Star-Tratsch zu diskutieren, erklärte, dass sein Content durch das Promi-Paar offline genommen wurde.

TikTok-Account von Promis gemeldet? Der Nutzer veröffentlichte eine siebenteilige Videoreihe, in der er über den Fall zwischen Blake Lively und Schauspielkollege Justin Baldoni spricht. Blake Lively verklagte Bladoni wegen sexueller Belästigung, die im Rahmen der Aufnahmen zu Film "It Ends With Us", stattgefunden haben soll. Die eingereichte Klageschrift der Schauspielerin ist 80 Seiten lang – @bee.better.company hat das gesamte Dokument gelesen. Als er in seinem finalen Video Informationen teilte, die ihm durch einen Insider zugesteckt wurden, nahm TikTok das Video plötzlich offline.

Video offline wegen Insider-Infos? "Hey, wenn ihr das hier gerade seht, möchte ich euch mitteilen, dass Blake Lively und Ryan Reynolds ein Video, das ich gestern Abend gepostet habe, erfolgreich entfernt haben. Genauer gesagt, haben sie es in den Vereinigten Staaten verbieten lassen, weil sie dort ihre Verbindungen zu TikTok U.S. haben", erklärt der Content Creator am 7. Februar in einer weiteren Aufnahme. Bereits vor zwei Wochen soll ihn angeblich das Unternehmen kontaktiert und ihn darüber informiert haben, dass die Promis seinen Account aufgrund von "Verbreitung von Falschinformationen" gemeldet hätten. Sie wollen sein Profil offline nehmen, doch der User betonte, dass er keine Plattformregeln gebrochen habe und das deswegen eigentlich nicht möglich sei.

TikTok wollte Promi-Paar verklagen Der TikToker wollte nun selbst einen Anwalt arrangieren, um die Stars zu verklagen. Würde das siebte Video der Lively-Baldoni-Reihe nicht wieder online gehen, wolle er auch TikTok in den Rechtsstreit ziehen. Kurz darauf war das Video wieder verfügbar, in dem er erzählt, dass er mit einer geheimen Quelle aus dem Umfeld des Paares gesprochen habe. Diese behauptet, dass die Stars versuchten, die Schauspielerin Jenny Slate in die Klage einzubeziehen und sie vorzuladen, wenn sie sich nicht selbst einbringt. Slate hat ebenfalls in "It Ends With Us" mitgespielt und Blake bei ihrer Klage unterstützt. Doch laut den Informationen des TikTokers will die Schauspielkollegin nicht in den Streit einbezogen werden.

Follower sind begeistert Die Fans des TikTokers zeigen sich von seiner Willensstärke und Sturheit begeistert und unterstützen ihn dabei, dass er den Fall der sich verklagenden Schauspieler Blake Lively und Justin Bladoni weiter diskutiert. "Ich liebe es, wie dramatisch du bist" oder "Wow, du solltest Jus studieren, wenn du das alles gelesen hast", heißt es in den Kommentaren. Viele weitere User würden es "feiern", dass sich die Promis von dem TikToker, "der die Wahrheit verbreitet", bedroht fühlen würden.