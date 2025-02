Ryan Reynolds distanziert sich von Lively: SNL-Auftritt wird zum PR-Desaster

Reynolds wurde für sein scheinbar leichtfertiges Auftreten heftig kritisiert.

Shari Botwin, Autorin von "Thriving After Trauma: Stories of Living and Healing", behauptet, Reynolds Witz erwecke den Anschein, als würde er die schwerwiegenden Anschuldigungen seiner Frau auf die leichte Schulter zu nehmen. Der Witz distanziere Reynolds davon, "ihr Partner in einer Situation zu sein, die Blakes angeblicher Realität entspricht", zitiert die Daily Mail die Trauma-Expertin.

"Witze über sexuelle Belästigung bringen zum Schweigen"