Biografin: "Herzogin Kate, die heimliche Strippenzieherin"

Doch Will soll sich gegen seine Großmutter aufgelehnt haben: "Er sagte ihr, dass Kate ihre öffentlichen Auftritte auf ein Minimum herunterschrauben will und dass er zu 100 Prozent hinter ihr steht."

Wie wichtig ihr die Familie ist, hatte Kate erst kürzlich selbst erzählt: "Miteinander eine schöne Zeit zu verbringen ist so ein wichtiger Aspekt des Familienlebens und für mich als Mutter. Es sind die einfachen Familienmomente, wie draußen mit den Kindern zu spielen, die ich schätze", hatte sie in einem Brief zur Unterstützung der Arbeit in Kinderhospizen erklärt.