Billie Eilish wegen rassistischem Tiktok-Video unter Beschuss

Ein altes, privates Video von Musik-Superstar Billie Eilish sorgt derzeit für Kritik im Netz. Der Sängerin wird vorgeworfen, in dem Video den Akzent asiatischer Menschen zu verspotten. Der bereits vor Jahren entstandene Clip wurde von einem TikTok-Nutzer namens @lcxvy geteilt.

Rassismusvorfürfe gegen Billie Eilish

In dem Video spricht Eilish zunächst mit asiatischem Akzent, während ihr Bruder Finneas die Musikerin, die zahlreiche Freunde in der afroamerikanischen Community hat, später auffordern soll, mit einem "schwarzen Akzent" zu sprechen. Der 19-Jährigen wird zudem vorgeworfen, in einem weiteren Video das Wort "chink" zu verwenden - eine englische beleidigende Slang-Bezeichnung, die sich auf eine Person chinesischer Abstammung bezieht.