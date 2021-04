Billie Eilish auf Kuschelkurs: Ist dieser Schauspieler ihr neuer Freund?

Hat Billie Eilish etwa einen Freund? US-Magazine spekulieren, ob der amerikanische Musik-Superstar mit Schauspieler Matthew Tyler Vorce zusammen ist. Die beiden wurden gemeinsam in Santa Barbara, Kalifornien, fotografiert. Nun brodelt die Gerüchteküche.

Zärtliche Gesten: Sind Eilish und Vorce ein Paar?

Im gewohnt lässigen Look zeigte sich die 19-jährige Musiksensation am Wochenende an der Seite von Vorce, der aktuell in der Serie "Light House" zu sehen ist. Die beiden führten dessen Hund Shark aus und gönnten sich einen entspannten Kaffee. Paparazzi knipsten das vermeintliche Paar bei seinem Spaziergang - und die Aufnahmen lassen vermuten, dass die beiden mehr als nur Freunde sind. Auf einem der veröffentlichten Fotos hat Eilish ihren Kopf auf Vorces Schulter gelegt. Dieser streichelt ihr zärtlich den Nacken.