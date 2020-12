Billie Eilish rechnet ab: Dieses Gerücht lässt sie nicht auf sich sitzen

Seit dem Beginn ihrer fulminanten Karriere sah sich Billie Eilish schon mit so manch falschen Gerücht über ihre Person konfrontiert. Dass sie schwanger sei oder gar Satan verehre. Nun muss sich der "Bad Guy"-Star erneut mit Mutmaßungen herumschlagen, die ihm gebührend gegen den Strich gehen.

Billie Eilish macht Spekulationen den Garaus: "Ich habe nicht zugenommen"

Der Grund: Auf Twitter kursiert seit einiger Zeit ein Paparazzi-Schnappschuss, der die 18-Jährige in einem für sie ungewöhnlichen Outfit zeigt. Eigentlich wollte Eilish, die sich sonst fast ausschließlich in Baggy-Klamotten in Übergröße zeigt, an einem heißen Tag in Los Angeles einfach nur in einem Tanktop spazieren gehen. Das Foto gelangte ins Netz - woraufhin Twitter-User anfingen, über die Figur der Sängerin herzuziehen. Im Internet wurde wie darüber spekuliert, ob die Musikerin in letzter Zeit etwa zugenommen hätte.

Im Interview mit der Vanity Fair sah sich Billie Elish nun gezwungen, ihre Kritiker in deren Schranken zu weisen.