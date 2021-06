Billie Eilish singt gegen apathischen Taugenichts an

Sowohl in der leichten, tanzbaren Stimmung, als auch in der simplen Botschaft steht der Song im Kontrast zu der Ende April veröffentlichten Ballade „Your Power“, die auf Gitarre und zarten Keyboards basierend von Macht und deren Missbrauch handelt. Auch wenn „Lost Cause“, für dessen Video Regisseurin Eilish eine Mädchenparty inszeniert hat, beim ersten Hören etwas monoton wirkt, schleicht sich der Song schnell in die Gehörgänge und offenbart Hitpotenzial.

In Zusammenhang mit den beiden anderen bisher veröffentlichten Vorabtracks aus „Happier Than Ever“ - „My Future“ und „Therefore I Am“ - deutet „Lost Cause“ an, dass Eilish mit dem zweiten Album der kantigeren, düstereren Stimmung vom Debüt-Album „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ ade sagt und sich leichteren, luftigeren Sounds zuwendet. Allerdings war auch das Debüt schon wunderbar vielfältig, und man darf gespannt sein, was uns das Ausnahmetalent und ihr ebenso talentierter Bruder Ende Juli mit dem Rest des zweiten Albums servieren.