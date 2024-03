Billie Eilish: Trennung von Freund wegen Christian Bale

"Vor ein paar Jahren hatte ich einen Traum von Christian Bale und es war wie in einem kleinen Café im Sonnenlicht, und mir wurde klar, dass ich mit meinem Freund Schluss machen musste", verriet sie am Freitag während eines Interviews im Rahmen eines Treffens für Oscar-Nominierte.

Eilish' Bruder Finneas, der ebenfalls an dem Interview teilnahm, begann über die Anekdote zu lachen, was seine Schwester dazu ermutigte, noch einmal nachzulegen.

Eilish, deren Song "What Was I Made For?" aus dem "Barbie"-Soundtrack für einen Oscar nominiert ist, gab nicht bekannt, wen sie verlassen hat.

Zuletzt war sie mit Jesse Rutherford, dem Sänger von "The Neighborhood" liiert. Die beideen waren etwa sieben Monate zusammen, bevor sie sich Mai 2023 trennten.