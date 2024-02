Oscars: Billie Eilish und Ryan Gosling singen "Barbie"-Songs

Die Filmakademie in Los Angeles gab am Mittwoch (Ortszeit) bekannt, welche Künstler die fünf nominierten Lieder in der Sparte "Best Original Song" vortragen.

Gosling, der für seine Ken-Rolle als bester Nebendarsteller in "Barbie" für einen Oscar nominiert ist, wird den Song "I'm Just Ken" gemeinsam mit Songwriter und Produzent Mark Ronson präsentieren.

Sängerin Billie Eilish und ihr Bruder Finneas O"Connell sind mit ihrem "Barbie"-Song "What Was I Made For?" dabei. Zudem sollen Jon Batiste (mit dem Song "It Never Went Away" aus dem Film "American Symphony"), Becky G ("The Fire Inside" aus "Flamin" Hot") und Scott George mit den Osage Singers ("Wahzhazhe" aus "Killers of the Flower Moon") auf der Bühne stehen.