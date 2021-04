Bill Kaulitz: Mit diesem Hollywoodstar flirtet er per SMS

Gefragt, ob er denn schon einmal Telefonsex hatte, wollte Kaulitz wissen, ob dazu auch schlüpfrige SMS zählen. Diese würde er schon gelegentlich verschicken, verriet der ehemalige Teenie-Star. Zu den berühmtesten Kontakten auf seinem Handy würde neben Heidi Klum auch Schauspieler Jared Leto gehören, offenbarte er dann. Ob er diesem schon einmal - wie RTL titelt - schlüpfrige Nachrichten geschickt hat, überließ Bill dann aber der Fantasie der Zuschauer.

Auf der Suche nach der großen Liebe

Auch in seiner Autobiografie "Career Suicide - Meine ersten dreißig Jahre" gibt Bill Kaulitz so einiges über sein Leben preis. Die große Liebe habe er nicht gefunden, gesteht er darin. An einer der deutlichsten Stellen schreibt er: "Alle um mich haben sich irgendwie weiterentwickelt. Ein "richtiges" Leben aus diesem Spiel gemacht. Das Riesenarschloch, das mir das Herz brach, hat geheiratet - Frau und Kind." Sein Zwillingsbruder Tom ist mit Heidi Klum verheiratet, Schlagzeuger Gustav hat Frau und Tochter, Bassist Georg lebt mit langjähriger Freundin in Berlin. "Und ich? Ich bin irgendwie immer noch hier und jage meinen Traum. Alleine. In meinem Haus in den Hollywood Hills. So weit entfernt wie nur möglich von dem Ort, von dem ich einmal kam."