"Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco: Erneute Heirat nach Scheidung?

Durch ihre Rolle als Penny Hofstadter in der Hit-Serie "The Big Bang Theory" schaffte Kaley Cuoco ihren endgültigen Durchbruch als international bekannte Schauspielerin. Und auch nach dem Ende der Sitcom blieben die großen Rollen nicht aus. Gleich nach dem "Big Bang"-Aus ergatterte die gebürtige Kalifornierin die Hauptrolle in der neuen Erfolgs-Produktion "The Flight Attendant", mit der sie nun in die zweite Staffel ging.

Privat lief es bei der 36-Jährigen in letzter Zeit aber weniger gut. Im September ließen sie und ihr Ex-Partner Karl Cook sich nach einer 3-jährigen Ehe scheiden. In einem Interview sprach die ehemalige "Charmed"-Hexe nun darüber, ob sie vorhätte, noch einmal vor den Traualtar zu schreiten.

Nach Scheidung: Weitere Hochzeit bei Kaley Cuoco?

Auf die Frage, ob sie sich nach ihrer Scheidung je wieder eine weitere Hochzeit vorstellen könne, wusste Kaley Cuoco im Interview mit dem Glamour-Magazin sofort eine Antwort.