Kaley Cuoco: Affäre am Filmset Grund für die Scheidung?

Anfang September wurde bekannt, dass sich Schauspielerin Kaley Cuoco und ihr Mann Karl Cook nach drei Jahren Ehe scheiden lassen. "Trotz unserer tiefen Liebe und unseres Respekts füreinander haben wir erkannt, dass unsere derzeitigen Wege in entgegengesetzte Richtungen führen", ließen die beiden über ihre Sprecher gegenüber People erklären. "Wir haben so viel unseres Weges in der Öffentlichkeit geteilt, und obwohl wir es vorziehen würden, diesen Aspekt unseres persönlichen Lebens privat zu halten, so wollen wir unsere gemeinsame Wahrheit offenlegen. Es gibt keine Wut oder Feindseligkeit, ganz im Gegenteil."

Kaley Cuoco: Affäre mit Co-Star Pete Davidson?

Trotz der friedlichen Trennung werden nun aber böse Gerüchte um den Grund für das Liebes-Aus laut. So behauptet eine Boulevardzeitung, dass eine heimliche Affäre zwischen Cuoco und "Saturday Night Live"-Star Pete Davidson zur Trennung des Paares geführt habe. Ein Insider behauptet gegenüber dem Klatschblatt Woman's Day, dass die vermeintliche Romanze Cuocos mit Davidson der Hauptgrund dafür gewesen sei, dass die ehemalige "Big Bang Theory"-Darstellerin ihre Ehe mit Cook beendet habe.