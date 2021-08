Kaley Cuoco zollt verstorbenem Serienvater John Ritter Tribut

Der US-Schauspieler John Ritter, der in der Fernsehserie "Herzbube und zwei Damen" auch in Europa bekannt wurde, ist 2003 überraschend gestorben. Ritter erlag im Alter von 54 Jahren einer Embolie, die von einem zuvor nicht erkannten Herzfehler verursacht wurde. Der Emmy-Preisträger hat in mehr als 40 Kino- und Fernsehfilmen mitgewirkt, darunter 1998 in "Wiege der Angst" und 1976 in der Komödie "Klapperschlangen beißen nicht".