Betont locker zum 12. Hochzeitstag: William und Kate strahlend auf Rädern

William (40) trägt eine Sonnenbrille und hat die Ärmel seines blauen Poloshirts hochgekrempelt, der Kragen ist aufgeknöpft. Das Foto wurde vom offiziellen Fotografen des Paares, Matt Porteous, aufgenommen. Wo und wann es entstand, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Das Paar hatte am 29. April 2011 in der Londoner Westminster Abbey geheiratet - dort wird am 6. Mai Williams Vater König Charles III gekrönt. Kate und William haben drei Kinder: Prinz George (9), Prinzessin Charlotte, die an diesem Dienstag acht wird, und Prinz Louis, der kürzlich seinen fünften Geburtstag feierte.