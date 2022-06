Besondere Bindung: Prinz Louis von Thronfolger Charles bevorzugt

Tats√§chlich soll Prinz Charles seinen Enkel Louis ganz besonders gern haben. "Charles liebt seinen frechen kleinen Enkel", verr√§t ein Palastinsider gegen√ľber New Idea. Dieser plaudert zudem aus, warum der 73-J√§hrige an Louis so einen Narren gefressen hat und wieso auch der j√ľngste Sohn von William und Kate so ein Fan von seinem Opa ist.

"Niemand bringt Charles mit seiner bombastischen Art und seinen Energiesch√ľben so zum Lachen wie Louis. Ebenso kann niemand Louis so beruhigen wie 'Opa Wales'", so die Quelle. "Sie haben eine besondere Bindung."