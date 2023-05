Von der "Besenkammeraffäre" zum Publikumsliebling: Anna tanzte sich frei

"Ich fühlte mich wie Cinderella in einem wunderschönen Traum. Boris war ein strahlender teutonischer Ritter." Damals wünschte sie sich, dass Boris seine Tochter Anna besuchen würde, ein Vater für sie sein würde.

"Hatten Sex, das war's"

In seiner Dokumentation "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker" bei Apple TV+ sprach auch die Tennislegende über diese pikante Causa. Da meinte er, dass es gar keine Besenkammer gewesen sei, sondern das Hinterzimmer eines Hotels. "Wir kamen zusammen und wir hatten Sex, und das war's."

Acht Monate später hat er dann ein Fax erhalten mit einer Bitte um Rückruf von Ermakova. Ein Vaterschaftstest bestätigte dann, dass Anna wirklich seine Tochter ist. Abgesehen davon, dass sie Boris wie aus dem Gesicht geschnitten ähnlich sieht.

Für Anna war das natürlich alles andere als angenehm. "Es ist verrückt. Kinder müssen so etwas eigentlich nicht wissen. Menschen treffen mich und hören meinen Namen und das ist das Erste, was aufkommt", erzählte sie in einem RTL-Interview.

Dickes Fell

"Um das zu ertragen, muss man sich wirklich ein dickes Fell wachsen lassen." Sie wurde immer wieder danach bewertet. "Es ist sehr hart, damit aufzuwachsen. Man fühlt sich sehr isoliert", so Anna.

"Wahrscheinlich denken die Leute nichts Gutes, wenn sie meinen Namen hören. Meistens bekomme ich zu hören, dass ich wie mein Vater aussehe. Familie ist Familie, aber das definiert mich ja nicht als Person", stellte sie klar.

Welchen starken Willen die 23-Jährige hat, bewies sie jetzt auch mit ihrer Teilnahme bei der Show "Let's Dance". Dafür hat sie sogar extra Deutsch gelernt (sie spricht auch Russisch und Englisch). "Ich identifiziere mich als deutsch, russisch und nigerianisch, was mein kulturelles Erbe angeht. Aber ich habe in keinem dieser Länder gelebt", erzählte sie.

Im zarten Alter von elf Jahren inspirierte sie eine Ausgabe der Zeitschrift Vogue Model zu werden, mit 14 hatte sie ihren ersten Auftritt bei der Berliner Fashionweek.