Berichte um Ehekrise: "Ärger im Paradies" bei Meghan und Harry

Trotzdem würden Harry und Meghan laut der RadarOnline-Quelle "unter einem enormen finanziellen Druck stehen, da sie ihren Lebensstil in Kalifornien finanzieren müssen, einschließlich ihrer 14-Millionen-Dollar-Villa." Außerdem hätte sie enorme Kosten für ihren Personenschutz zu leisten. "Dieser Stress, gepaart mit ihren emotionalen Problemen, hat das Leben wahrscheinlich zur Hölle gemacht." ➤ Lesen Sie hier mehr: Royal-Tour: Kates und Williams heimlicher Gast hielt sich den Kameras fern Gegensätzliche Aussagen Eine weitere anonyme Person will dem Instagram-Klatsch-Account "Deuxmoi" gesteckt haben, dass das Paar seine Villa in Montecito verkauft habe. Ganz so sei es nicht unbedingt, glauben die gut vernetzten Betreiber des Accounts. Man habe immerhin gehört, dass Harry "woanders" wohne. Harry und Meghan selbst haben sich zu den Gerüchten bislang nicht geäußert.

Unanhängigkeit statt Palast und Königsfamiliefamilie

Mehr als 100.000 Menschen jubelten dem damals neuen royalen Traumpaar zu am Tag seiner Traumhochzeit am 19. Mai 2018 zu. Bei strahlendem Himmel fuhren Harry und Meghan in einer Kutsche durch die Straßen der Kleinstadt westlich von London. Der US-amerikanische Bischof Michael Curry hielt ein flammendes Plädoyer für den Glauben an die Macht der Liebe - mit einer Leidenschaft, wie sie in den kalten Mauer der altehrwürdigen St.-Georges-Kapelle wohl noch keiner zur Schau gestellt hatte.