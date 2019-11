Bella Hadid lässt 600 Bäume pflanzen

Beginnen will Model Hadid in ihrer Heimat Kalifornien, wo große Teile Waldbränden zum Opfer fielen. Die Schwester von Gigi Hadid sei "traurig" darüber, dass ihr Job eine schlechte Treibhausgas-Bilanz begünstige, und wie drastisch die Auswirkungen des Klimawandels sind, wie sie schreibt. "Mutter Natur braucht mehr Liebe", so Hadid. Wenn sie im Flugzeug sitzt, könne sie die schönsten und weitläufigsten Wälder sehen - aber eben auch vieles, das Hilfe braucht.

Im Oktober war Kalifornien von schweren Waldbränden heimgesucht worden. Ende des Monats rief Gouverneur Gavin Newsom angesichts der verheerenden Feuer den Notstand aus. Die Flammen zerstörten rund 4.000 Hektar Land und zwangen tausende Menschen dazu, ihre Häuser zu verlassen. Erst vor wenigen Tagen war im Süden erneut ein Feuer außer Kontrolle geraten.