Belgisches Königspaar reiste per Zug zum Staatsbesuch nach Luxemburg

Das belgische Königspaar ist am Dienstag aus Umweltschutzgründen mit dem Zug zu einem Staatsbesuch ins benachbarte Luxemburg gereist. Die Anreise per Bahn sei "eine Premiere in der jüngsten Geschichte der Staatsbesuche", teilte das belgische Außenministerium in Brüssel mit.

König Philippe und Königin Mathilde hätten sich "aus Rücksicht auf die Umwelt und um eine nachhaltige Mobilität zu fördern" für den Zug entschieden. Das royale Paar wurde am Luxemburger Hauptbahnhof offiziell begrüßt. Nach einer Empfangszeremonie vor dem Palast von Großherzog Henri standen Gespräche, ein Spaziergang auf dem Flanierweg Corniche und ein Galadinner auf dem Programm.

Der dreitägige Staatsbesuch von König Philippe und Königin Mathilde ist der erste des Paares in Luxemburg. Sie waren zwar schon einmal 2013 kurz nach ihrer Thronbesteigung im Großherzogtum. Dabei handelte es sich aber nicht um einen Staatsbesuch. Auch die Rückfahrt am Donnerstag sei mit dem Zug geplant.