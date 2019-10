Hofzeremoniell wie vor 200 Jahren: Queen eröffnet Parlament

Kritiker sehen Wahlkampfgetöse

Kritiker sehen die Vorschläge als kalkulierte Versprechen der Regierung im Hinblick auf eine Neuwahl und verweisen auf die hohen Kosten. Johnsons Regierung verfügt derzeit über keine Mehrheit im Unterhaus. Fraglich ist daher, wie viele der Pläne im Parlament durchkommen.

Nach derzeitigem Stand wird Großbritannien am 31. Oktober aus der Europäischen Union austreten. Johnson hatte wiederholt mit einem ungeregelten Ausscheiden (No-Deal-Brexit) gedroht. Am vergangenen Donnerstag war nach einem Treffen des Premiers mit dem irischen Regierungschef Leo Varadkar wieder unerwartet Bewegung in die Gespräche gekommen. Zuvor hatte Johnson eine Reihe herber politischer Rückschläge erlitten.