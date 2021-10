Emily Ratajkowski erhebt Belästigungs-Vorwürfe gegen Robin Thicke

Sein Song "Blurred Lines" brachte Musiker Robin Thine internationalen Erfolg ein. Model Emily Ratajkowski, die im Musikvideo zu dem Lied zu sehen ist, behauptet in ihrem Buch "My Body" jedoch, beim Dreh von Thicke unsittlich berührt worden zu sein.

Ratajkowski soll am Set von "Blurred Lines" begrapscht worden sein

In ihren Memoiren, die am 19. Oktober in den USA veröffentlicht werden sollen, erinnert sich die mittlerweile 30-Jährige an einen Moment am Set des Videdrehs zu Thickes bekannter Single, die 2013 erschien. In einer unzensierten Version des Musikclips ist Ratajkowski zusammen mit zwei anderen Models oben ohne zu sehen. The Sunday Times veröffentlichte eine Passage aus Ratajkowskis Buch, in der sie behauptet, von dem Musiker während der Dreharbeiten begrapscht worden zu sein.

"Plötzlich spürte ich wie aus dem Nichts die Kühle und Fremdheit der Hände eines Fremden, die meine nackten Brüste von hinten umfassten", wird Ratajkowski zitiert. "Ich habe mich instinktiv entzogen und habe auf Robin Thicke zurückgeschaut", behauptet das Model.

Das Shooting habe sie zunächst genossen. Doch Thicke soll betrunken gewirkt und begonnen haben, sich grob zu benehemen. "Er lächelte ein albernes Grinsen und stolperte rückwärts, seine Augen hinter seiner Sonnenbrille versteckt", erinnert sich Ratajkowski an den Videodreh.