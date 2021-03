Emily Ratajkowski teilt ungewöhnlich ehrliche Fotos aus dem Kreißsaal

Vor sechs Tagen hat Model und Schauspielerin Emily Ratajkowski bekannt gegeben, dass sie zum ersten Mal Mama geworden ist. Sie und ihr Ehemann, der New Yorker Schauspieler und Filmproduzent Sebastian Bear-McClard, freuen sich über einen gesunden Buben, der auf den Namen Sylvester Apollo hört.

Emily Ratajkowski zeigt sich bei der Geburt ihres Kindes

"Sly kam am 8. März an dem surrealsten, schönsten und am meisten mit Liebe gefüllten Morgen meines Lebens an", schrieb Ratajkowski nach der Geburt ("Gone Girl - Das perfekte Opfer") zu einem Foto von sich mit dem Baby im Arm.

Nun hat die 29-Jährige weitere Fotos von ihrem Spross geteilt und dabei einen Einblick in die Ankunft ihres Babys geboten. Ratajkowski veröffentlichte auf Instagram eine Collage aus Fotos, auf welchen sie im Kreißsaal zu sehen ist. Sie zeigt sich erschöpft und ungeschminkt auf Bildern, die wohl während der Geburt aufgenommen wurden. Auf anderen Fotos hält sie ihren Sohn erstmals im Arm. "Zwischen Wehen und ersten Momenten mit Sly", schreibt sie dazu.