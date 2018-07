Bee Shaffer: Anna Wintour macht aus ihrer Hochzeit ein Geheimnis

Es war wohl die Fashion-Hochzeit des Jahres: Mit Bee Shaffer (30) und dem italienischen Filmregisseur Francesco Carrozzini (35) sollen sich am Samstag die Sprösslinge von zwei absoluten Mode-Ikonen getraut haben. Die exklusive Feier fand jedoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Anna Wintours Tochter hat geheiratet

Wie Page Six berichte, trauten sich der Sohn von Franca Sozzani, der 2016 verstorbenen Chefredakteurin der italienischen Vogue und die Tochter von US-Vogue-Chefin Anna Wintour in Wintours Haus auf Long Island, New York.