Beatrice Egli heizt mit neuem Song Gerüchte um Beziehung mit Silbereisen an

Aber der Blick auf die Endlichkeit hat Egli offenbar auch nachdenklich gemacht. Im Moment sei sie zwar voll auf die Musik konzentriert, aber: "Das muss nicht immer so sein", sagt sie. In einem Interview zum Werbeauftritt für eine Versicherung stellt sie das Musikgeschäft als sehr unsicher dar, sie lege deshalb Geld für später an. "Musik wird zwar immer ein wichtiger Teil meines Lebens sein, aber es muss ja nicht immer in der Öffentlichkeit sein."