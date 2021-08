Beatrice Egli schwanger von Florian Silbereisen?

"Also wirklich, diese Presse macht schon ein bisschen, was sie will. Ich wurde gefragt: 'Was war die komischste Presse, die Sie je über sich gelesen haben?' Und dann hab ich gesagt: 'Letztens hab ich gelesen, dass ich schwanger sei von Florian Silbereisen' und zack wurde alles verdreht", erzählte Egli und fügte scherzend hinzu: "Wir verstehen uns ja sehr gut. [...] Aber es gibt noch keine Babyparty."

Woraufhin sich Silbereisen noch einen kleinen Baby-Witz erlaubte: "Nein. Also, dann kann ich die 5.000 Windeln wieder abbestellen."