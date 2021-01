Oben ohne: Helene Fischer zeigt sich erstmals ungeschminkt

Für ihre Shows wirft sich Helene Fischer immer in sexy Kostüme und wird von Stylisten auch in Sachen Haare und Make-up zurechtgemacht. Nun überraschte die 36-Jährige ihre Fans aber mit einem für sie ungewöhnlichen Foto. Auf Instagram verschickte die Schlager-Ikone Neujahrsgrüße an ihre Fans - und zeigte sich dabei ganz ohne Make-up, dafür im gemütlichen Pulli und mit ungemachten Haaren.

Helene Fischer verschickt ungeschminkte Urlaubsgrüße

"Der dritte Tag in diesem neuen vielversprechenden Jahr 2021!", schreibt Fischer zu ihrem aktuellen Instagram-Foto. "Ein neues Jahr ist wie ein Kapitel, das darauf wartet, von jedem einzelnen mitgeschrieben zu werden. Bis jetzt ist alles noch ruhig, Zeit um mit klarem Geist genau hinzuhören, wo man beim Alten bleiben und wo man Neues wagen will."