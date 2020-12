"Gänsehaut pur": Helene Fischer erinnert sich an Udo Jürgens

Wegen Corona konnte heuer leider keine neue Show aufgezeichnet werden, daher erinnert sich Schlagerstar Helene Fischer an ihre schönsten Showmomente der vergangenen Jahre. "Ich habe jeden Moment persönlich ausgesucht, was aber gar nicht so einfach war, aus neun Jahren wählen zu dürfen. Ich hätte gerne noch mehr untergebracht", erzählt sie im Interview mit der deutschen Bild.

Etwas, beziehungsweise jemand, ist ihr aber ganz besonders in Erinnerung gebelieben - und zwar der große Entertainer Udo Jürgens (gestorben am 21. Dezember 2014).

"Mir ist ein Showmoment ganz besonders im Gedächtnis geblieben, nämlich der letzte Fernsehauftritt von Udo Jürgens. Ich werde nie vergessen, was dieser Moment in mir ausgelöst hat, als ich seinen Song ,Merci Cherie‘ für ihn gesungen habe und er seinen Gefühlen freien Lauf gelassen hat. Es war ein unerwarteter und deshalb auch so tief berührender Moment zwischen uns beiden. Das ist bis heute Gänsehaut pur für mich“, erzählt sie.