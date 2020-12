Helene Fischer meldet sich zu Wort: "2020 war ein Katastrophenjahr"

Just für das Coronajahr hat sich Schlagerstar Helene Fischer (36) eine Auszeit verordnet, ohne vorab zu wissen, dass Auftritte sowieso nicht möglich sein werden.

„2020 war für alle Künstler und vor allem für unsere Teams ein absolutes Katastrophenjahr“, so die Sängerin jetzt in einem Interview mit der deutschen Bild.

„Natürlich weiß ich, dass es ganz vielen Kolleginnen und Kollegen viel schlechter geht als mir. Auch die Veranstalter mit ihren Freelancern und Dienstleistern leiden extrem unter den Corona-bedingten Verboten. Viele stehen vor dem finanziellen Aus. Diese Schicksale machen mich traurig“, meint sie.

„Für mich als Künstlerin ist das ja nicht nur ein Job. Man legt sein ganzes Herzblut in einen Auftritt. Das ist meine Leidenschaft. Wenn das wegfällt, klafft ein großes Loch in meinem künstlerischen Leben“, erzählt Fischer, die am Samstag bei der ZDF-Spendengala "Ein Herz für Kinder" ihren ersten großen Auftritt des Jahres hinlegen wird.