Florian Silbereisen: Überraschendes Geständnis des Schlagerstars

Fernsehstar Florian Silbereisen (39) fühlt sich in seiner niederbayerischen Heimat wohl. "Ich bin ein absolutes Landei", sagt er über sich selbst. "Raus aus der Heimat und hinaus in die große Stadt? Diesen Moment gab es bei mir nie. Im Gegenteil", sagte er jetzt in einem Interview mit Bunte Quarterly.

Florian Silbereisen fühlt sich am Land daheim

Als Jugendlicher habe er auf Dorffesten, Hochzeiten und Geburtstagen gespielt und sei damit glücklich gewesen. "Dass ich irgendwann auf den ganz großen Bühnen stehen darf, war vielleicht ein Traum, aber nicht mein Plan."

Silbereisen, der aus der Nähe von Passau stammt, steht unter anderem für "Das Traumschiff" im ZDF sowie neuerdings auch für "Deutschland sucht den Superstar" bei RTL vor der Kamera. Am 4. August feiert er seinen 40. Geburtstag.