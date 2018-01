Barbara Wussows Turbulenzen beim Traumschiff-Dreh

Das war’s für Heide Keller (78) – die beliebte deutsche Schauspielerin zieht nach 80 Folgen, 36 Jahren und vier Kapitänen das Festland den schwankenden Planken vor. Chef-Stewardess Beatrice ging am Neujahrstag endgültig vom Bord des beliebten TV-Traumschiffs.

Neu mit dabei ist jetzt der heimische Schauspiel-Liebling Barbara Wussow (56), der schon als Hoteldirektorin Hanna Liebhold die ersten Drehs (die erste Folge mit ihr soll zu Ostern ausgestrahlt werden) hinter sich gebracht hat. Aber nicht ohne Komplikationen.

Auf den Malediven lief noch alles glatt. Dort wurden unter anderem im Luxus-Hotel Four Seasons die Landszenen gedreht. Doch dann passierte ein Fehler. Barbara Wussow wurde samt einer Kostümbildnerin auf die falsche Kapverdische Insel geflogen. Kein Traumschiff weit und breit.

Von einem primitiven Hafenbeisl aus suchten die Damen um Hilfe. Ein kleines Fischerboot schipperte dann noch in der Nacht mit Volldampf dem TV-Dampfer nach. Auf offener See gelangten die beiden per Strickleiter aufs Schiff. Wirklich nichts für schwache Nerven!